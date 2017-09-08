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НОВОСТИ | Общество





08.09.17 08:42 Отремонтированную часть Коммунального моста открыли для движения транспорта



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Для транспорта открыли отремонтированную часть красноярского Коммунального моста. Автобусы, спецтранспорт, такси теперь движутся по свежему асфальту на двух полосах. Но въезд по-прежнему запрещён для личного транспорта.

Строители сейчас приступили к ремонту второй половины дороги. С 1 октября отрезок моста над Абаканской протокой закроют полностью для укладки окончательного слоя асфальта. Открыть движение планируют 6 октября.
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