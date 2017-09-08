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Сбор средств в помощь больным детям

08.09.17 11:43 Избавиться от паралича руки Даше Максимовой поможет операция



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Специальную гимнастику Даша с мамой делают по три раза ежедневно, чтобы держать суставы и мышцы в тонусе. Сама малышка не может двигать ручкой полноценно - не способна поднять её вверх. Даша была крупным ребёнком - вес почти 5 килограммов, поэтому застряла в родовых путях.

"К сожалению, нам попались неопытные врачи. Были действия неправильные. Начали выдавливать, тянуть её и повредили у ребёнка плечевое сплетение, которое отвечает за движение руки", - рассказала мама Даши Наталья Максимова.

Сначала девочка не шевелила ручкой вовсе, ребёнку поставили диагноз "левосторонний акушерский паралич". После медикаментозного лечения, иглорефлексотерапии и физиопроцедур двигательная функция частично восстановилась. Но ручка начала отставать в развитии от правой и стала короче на полсантиметра. Помочь ребёнку стать полноценной могут хирурги из Ярославля.

"Операция состоит в том, что мы на уровне шеи переключаем одни нервы на другие и восстанавливаем функцию мышц, которые не функционируют. Если не сделать операцию вовремя, до полутора лет, потом мышцы переродятся и не будут способны к сокращению", - пояснил кистевой микрохирург Михаил Новиков.

Стоимость операции - почти 650 тысяч рублей. Большую часть суммы собрали в благотворительном фонде "Русфонд". Не хватает всего 63 тысяч. Помочь Даше может каждый. Для этого нужно отправить СМС со словом ДЕТИ на номер 5542. Стоимость такого сообщения 75 рублей. Также можно перевести средства с помощью приложений на мобильных устройствах.


Владислав ТАМОШАУСКАС








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