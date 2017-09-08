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08.09.17 11:40 В Ачинске после урока физкультуры скончался 13-летний подросток





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Напомним, ранее "Вести" рассказывали о том, что в Казачинском районе на уроке физкультуры чуть не умер 12-летний мальчик. У него был врождённый порок сердца, но его допустили к активным подвижным играм, во время которых ребёнок потерял сознание и у него остановилось сердце. Спасти жизнь подростка удалось только благодаря грамотным действиям медицинских работников.







В Ачинске после урока скончался 13-летний подросток. Школьнику стало плохо на физкультуре. Его увезли в больницу. Врачи боролись за жизнь мальчика, но спасти его не удалось. Пока неясно, что послужило причиной смерти ребёнка. Следователи проводят проверку.Напомним, ранее "Вести" рассказывали о том, что в Казачинском районе на уроке физкультуры чуть не умер 12-летний мальчик. У него был врождённый порок сердца, но его допустили к активным подвижным играм, во время которых ребёнок потерял сознание и у него остановилось сердце. Спасти жизнь подростка удалось только благодаря грамотным действиям медицинских работников.











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