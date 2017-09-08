НОВОСТИ | Общество













08.09.17 17:42 На красноярских улицах появились родительские патрули





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"Они обращают особое внимание на то, как дети проходят проезжую часть; смотрят, как родители привозят своих детей, соблюдаются ли правила перевозки юных пассажиров. В случае выявления нарушения обязательно проводят профилактическую беседу", - пояснила инспектор по пропаганде Госавтоинспекции Красноярска Ольга Беляцкая.





Родительский патруль вышел на улицы Красноярска. По всему городу возле школ появились люди в зелёных жилетах. Это родители, которые в течение двух недель после окончания каникул будут учить школьников правильно переходить дорогу и помогать в случае необходимости. С начала года в краевом центре произошло уже девять ДТП со школьниками, которые шли на уроки."Они обращают особое внимание на то, как дети проходят проезжую часть; смотрят, как родители привозят своих детей, соблюдаются ли правила перевозки юных пассажиров. В случае выявления нарушения обязательно проводят профилактическую беседу", - пояснила инспектор по пропаганде Госавтоинспекции Красноярска Ольга Беляцкая.







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