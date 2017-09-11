Цифровое телевидение идёт по краю. Российская телевизионная и радиовещательная сеть приступила к заключительному этапу цифровизации региона. 11 сентября начался монтаж специального оборудования, который позволит поднять цифровой сигнал на спутник. Работы рассчитаны на два с половиной месяца. В связи с этим в Красноярске иногда из эфира будут пропадать региональные врезки.
Первое отключение уже произошло. Программа "Вести. Красноярск" в краевом центре вернётся в эфире сегодня вечером. Телезрители, у которых дома кабельное телевидение, никаких изменений не почувствуют.