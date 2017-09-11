НОВОСТИ













11.09.17 11:45 В 37-ми районах края прошли выборы в органы местной власти





Фото



День отметился достаточно низкой явкой. Так, в северном городе - втором по численности населения в крае - свою политическую волю выразили около 16% избирателей. По промежуточным подсчётам, в крупных городах выборную гонку возглавляют представители правящей партии. Добавим, что выборы в Единый день голосования прошли в 82-х из 85-ти регионов России.







В 37-ми районах Красноярского края 10 сентября прошли выборы. Жители решали, кто будет представлять их интересы в местной власти: главы сельсоветов, депутаты городских, районных, сельских советов. Во многих случаях это были довыборы. Но, например, в Минусинске, Назарове и Норильске прошли полноценные выборы.День отметился достаточно низкой явкой. Так, в северном городе - втором по численности населения в крае - свою политическую волю выразили около 16% избирателей. По промежуточным подсчётам, в крупных городах выборную гонку возглавляют представители правящей партии. Добавим, что выборы в Единый день голосования прошли в 82-х из 85-ти регионов России.











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













