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11.09.17 11:46 Пассажирка рейса Москва-Красноярск устроила дебош на борту самолёта





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Сотрудники полиции попытались вывести женщину из самолёта, но она набросилась на правоохранителей и даже укусила одного из них за руку. Дебоширку всё-таки удалось задержать, её направили на медицинское освидетельствование. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства инцидента, решается вопрос о мере наказания для беспокойной пассажирки.



"Женщина, нарушавшая общественный порядок на борту самолёта, привлечена к административной ответственности. В отношении 30-летней пассажирки составлен протокол об административном правонарушении за мелкое хулиганство. Уроженка Красноярского края, по результатам медицинского освидетельствования, находилась в состоянии алкогольного опьянения", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.











Пассажирка авиарейса Москва-Красноярск устроила дебош на борту и покусала полицейского. В дежурную часть аэропорта "Домодедово" поступил вызов от командира воздушного судна, он принял решение снять с рейса пассажирку, которая нарушала общественный порядок и выражалась нецензурной бранью.Сотрудники полиции попытались вывести женщину из самолёта, но она набросилась на правоохранителей и даже укусила одного из них за руку. Дебоширку всё-таки удалось задержать, её направили на медицинское освидетельствование. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства инцидента, решается вопрос о мере наказания для беспокойной пассажирки."Женщина, нарушавшая общественный порядок на борту самолёта, привлечена к административной ответственности. В отношении 30-летней пассажирки составлен протокол об административном правонарушении за мелкое хулиганство. Уроженка Красноярского края, по результатам медицинского освидетельствования, находилась в состоянии алкогольного опьянения", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.







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