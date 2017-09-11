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11.09.17 11:42 В Красноярск привезли кубок FIFA





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"Красноярск действительно первый город, который сегодня принимает кубок. Это для нас большая честь, большие возможности для развития футбола в крае", - отметил губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.



Сам кубок представляет собой композицию из двух человеческих фигур, держащих земной шар на поднятых руках. Встречали его в Красноярске не только первые лица города и края, но и легендарные футболисты.



"Побывать рядом с кубком мира для всех красноярцев очень важно. Тем более на следующий год "Енисей" будет уже в ОФПЛ, я так понимаю", - сказал футболист Валерий Карпин.



У красноярцев есть ещё несколько часов, чтобы воспользоваться уникальным шансом и сфотографироваться с легендарным трофеем в специальном шатре. После кубок отправится в тур по 24-м городам России. В остальное время трофей хранится в штаб-квартире FIFA в Швейцарии.





Красноярск впервые и, может, в последний раз встречает кубок мира по футболу - эпохальное событие. Это главный приз, вручаемый победителям мирового первенства с 1974 года. Прикасаться к нему могут только команды-победители и главы государств. К слову, Владимир Путин держал его в руках два дня назад в Лужниках."Красноярск действительно первый город, который сегодня принимает кубок. Это для нас большая честь, большие возможности для развития футбола в крае", - отметил губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.Сам кубок представляет собой композицию из двух человеческих фигур, держащих земной шар на поднятых руках. Встречали его в Красноярске не только первые лица города и края, но и легендарные футболисты."Побывать рядом с кубком мира для всех красноярцев очень важно. Тем более на следующий год "Енисей" будет уже в ОФПЛ, я так понимаю", - сказал футболист Валерий Карпин.У красноярцев есть ещё несколько часов, чтобы воспользоваться уникальным шансом и сфотографироваться с легендарным трофеем в специальном шатре. После кубок отправится в тур по 24-м городам России. В остальное время трофей хранится в штаб-квартире FIFA в Швейцарии. Владимир ЖАРИНОВ

















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