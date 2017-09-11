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11.09.17 11:43 Футболисты "Енисея" разгромили владивостокскую "Луч-Энергию"





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Таким образом, красноярцы сейчас располагаются на первом месте турнирной таблицы ФНЛ, набрав 31 очко. И остаются недосягаемыми для ближайших соперников.



"Считаю, что всё-таки мы должны были забивать больше, чем 4 мяча. Очень хорошую игру провели. Я считаю, что по качеству это была лучшая игра среди всех 13 проведённых игр, особенно первый тайм. Рад, что ребята практически на 100% выполнили тренерскую установку", - отметил главный тренер ФК "Енисей" Дмитрий Аленичев.









Футбольный "Енисей" на домашнем поле разгромил "Луч-Энергию". Матч 13 тура ФНЛ прошёл накануне на стадионе "Футбол-арена "Енисей" и закончился со счётом 4:0 в пользу красноярской дружины. Голами отметились Александр Козлов, Константин Гарбуз, Артур Саркисов и Михаил Комков.Таким образом, красноярцы сейчас располагаются на первом месте турнирной таблицы ФНЛ, набрав 31 очко. И остаются недосягаемыми для ближайших соперников."Считаю, что всё-таки мы должны были забивать больше, чем 4 мяча. Очень хорошую игру провели. Я считаю, что по качеству это была лучшая игра среди всех 13 проведённых игр, особенно первый тайм. Рад, что ребята практически на 100% выполнили тренерскую установку", - отметил главный тренер ФК "Енисей" Дмитрий Аленичев.







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