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11.09.17 11:48 В Красноярске открылся фестиваль "Азия-Сибирь-Европа"





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"Это португальский пианист Рауль Дакоста, виолончелист с мировым охватом Арам Ягубян, он родился в Сан-Франциско, а живёт и учится в Германии. Ну и наша красноярская скрипачка Римма Бенюмова. Она не нуждается в большом представлении, в Красноярске по крайней мере", - рассказала директор фестиваля Лариса Маркосьян.











Красноярский симфонический оркестр выступил на одной сцене с китайскими коллегами. В краевом центре открылся фестиваль "Азия-Сибирь-Европа", объединяющий музыкантов из разных стран. У красноярцев есть возможность увидеть и услышать игру на древних инструментах - китайской цитре, похожей на русские гусли, только с шёлковыми струнами, и губном органе шен. Фестиваль будет продолжаться две недели, выступят и молодые исполнители."Это португальский пианист Рауль Дакоста, виолончелист с мировым охватом Арам Ягубян, он родился в Сан-Франциско, а живёт и учится в Германии. Ну и наша красноярская скрипачка Римма Бенюмова. Она не нуждается в большом представлении, в Красноярске по крайней мере", - рассказала директор фестиваля Лариса Маркосьян.







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