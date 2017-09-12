НОВОСТИ | Общество













12.09.17 08:39 В Красноярске будет проводиться международный конкурс скрипачей





Фото



Назовут красноярский конкурс именем Виктора Третьякова. Он единственный наш земляк, который стал народным артистом Советского Союза, уже многие годы является профессором Московской консерватории и Кёльнской высшей школы музыки.







В Красноярске организуют первый международный конкурс скрипачей. Ранее в краевом центре не проводились аналогичные профессиональные соревнования, скрипачи города на музыкальные состязания ездили в другие регионы.Назовут красноярский конкурс именем Виктора Третьякова. Он единственный наш земляк, который стал народным артистом Советского Союза, уже многие годы является профессором Московской консерватории и Кёльнской высшей школы музыки.











АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













