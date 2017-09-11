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|11.09.17 14:01 В Красноярске отметили 140-летие Феликса Дзержинского
В Красноярске отметили 140-летний юбилей одного из самых известных политических деятелей Советской республики - Феликса Дзержинского. В Красноярском крае он отбывал ссылку ещё в царское время. В сквере, названном в честь первого в истории чекиста, возложили живые цветы к его памятнику.
"Для нас этот день знаменателен, потому что Феликс Эдмундович Дзержинский является основателем той спецслужбы, которая долгие годы была ведущей в мире, я имею ввиду КГБ. И в настоящее время ФСБ является продолжателем тех традиций, который в 1917 году заложил Феликс Дзержинский", - сказал председатель совета офицерского собрания УФСБ России по Красноярскому краю Александр Назаренко.
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