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11.09.17 14:01 В Красноярске отметили 140-летие Феликса Дзержинского





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"Для нас этот день знаменателен, потому что Феликс Эдмундович Дзержинский является основателем той спецслужбы, которая долгие годы была ведущей в мире, я имею ввиду КГБ. И в настоящее время ФСБ является продолжателем тех традиций, который в 1917 году заложил Феликс Дзержинский", - сказал председатель совета офицерского собрания УФСБ России по Красноярскому краю Александр Назаренко.





В Красноярске отметили 140-летний юбилей одного из самых известных политических деятелей Советской республики - Феликса Дзержинского. В Красноярском крае он отбывал ссылку ещё в царское время. В сквере, названном в честь первого в истории чекиста, возложили живые цветы к его памятнику."Для нас этот день знаменателен, потому что Феликс Эдмундович Дзержинский является основателем той спецслужбы, которая долгие годы была ведущей в мире, я имею ввиду КГБ. И в настоящее время ФСБ является продолжателем тех традиций, который в 1917 году заложил Феликс Дзержинский", - сказал председатель совета офицерского собрания УФСБ России по Красноярскому краю Александр Назаренко.







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