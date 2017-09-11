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11.09.17 17:42 В Красноярске ликвидировали три цеха по производству поддельной водки





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В гаражах нашлись ёмкости со спиртом, пустые стеклянные бутылки, этикетки и акцизные марки. Было изъято около 5 тысяч бутылок поддельной водки, их предприниматель отправлял в магазины. Несмотря на крупные объёмы, разливался алкоголь в антисанитарных условиях.







В Красноярске полицейские ликвидировали три цеха по производству поддельной водки, хозяин получил два года условно. Бизнесмен организовал выпуск контрафактного алкоголя прямо в гаражах. Подозрительные боксы были обнаружены в Советском районе во время рейда.В гаражах нашлись ёмкости со спиртом, пустые стеклянные бутылки, этикетки и акцизные марки. Было изъято около 5 тысяч бутылок поддельной водки, их предприниматель отправлял в магазины. Несмотря на крупные объёмы, разливался алкоголь в антисанитарных условиях.











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