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12.09.17 11:40 Высокопоставленных красноярских полицейских подозревают в получении крупной взятки





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Сейчас фигурантов проверяют на причастность к крышеванию нелегального бизнеса и другим преступлениям, данные есть у ФСБ. В краевой полиции заявили, если вина сотрудников подтвердится, они будут уволены из органов внутренних дел.







Высокопоставленных красноярских полицейских поймали на миллионной взятке, об этом сообщают в краевой полиции. Оказалось, что сотрудники взяли деньги с подозреваемого в тяжком преступлении и обещали, что судить его будут по более лёгкой статье. Причём один из взяточников занимает очень крупную должность - заместитель начальника 5-го отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции.Сейчас фигурантов проверяют на причастность к крышеванию нелегального бизнеса и другим преступлениям, данные есть у ФСБ. В краевой полиции заявили, если вина сотрудников подтвердится, они будут уволены из органов внутренних дел.











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