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12.09.17 11:47 В Шарыпове возродили фестиваль бардовской песни "Линёвский берег"





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"Шикарнейшее место. В прошлом году, когда приезжали с пробными концертами, здесь останавливались и нам очень понравилось. Территория ухоженная, вся инфраструктура есть. Всё, что надо для людей, которые живут в палатках", - рассказал директор фестиваля "Красноярск поёт Высоцкого" Роман Энгельгардт.









В Шарыпове прошёл второй фестиваль бардовской песни "Линёвский берег". Его участниками стали пока несколько авторов-исполнителей. Это возрождённый проект, который проходил там в предыдущие годы и в своё время пользовался большой популярностью у любителей исполнения под гитару. И поскольку у фестиваля осталась добрая слава, его до сих пор помнят, было принято решение возобновить концерты на берегу озера Линёво. Авторы проекта уверены, что оно располагает к песням у костра."Шикарнейшее место. В прошлом году, когда приезжали с пробными концертами, здесь останавливались и нам очень понравилось. Территория ухоженная, вся инфраструктура есть. Всё, что надо для людей, которые живут в палатках", - рассказал директор фестиваля "Красноярск поёт Высоцкого" Роман Энгельгардт.







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