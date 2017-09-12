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НОВОСТИ | Происшествия



Столкновение автобусов в Балахтинском районе

12.09.17 11:42 Матери водителя, погибшего в ДТП под Балахтой, предлагают 600 тысяч за смерть сына



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Матери погибшего в аварии молодого человека предлагают 600 тысяч за смерть сына. Напомним, два года назад под Балахтой "Мерседес", который перевозил работников культуры Лесосибирска и Большой Мурты на фестиваль "Мир Сибири", столкнулся с рейсовым автобусом, принадлежавшим "Автоколонне 1967-Восток". В страшной аварии погибли 11 человек.

На прошлой неделе состоялся суд по назначению матери погибшего водителя "Мерседеса" компенсации морального вреда. Ранее женщина требовала 5 миллионов рублей у предприятия "Автоколонна 1967", но суд назначил ей только 600 тысяч рублей компенсации. Такой вариант мать погибшего не устроил, она решила продолжить судебные тяжбы.








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