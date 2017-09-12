НОВОСТИ | Экономика













12.09.17 15:00 В Красноярске прошла прямая линия по вопросам капремонта





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"Собираемость у нас по итогам первого полугодия 2017 года - 86 процентов, новые дома по сегодняшнему законодательству обязаны вносить взносы через 8 месяцев после того, как дом попал в региональную программу и она была опубликована с датой приватизации", - пояснила генеральный директор Регионального фонда капитального ремонта Нина Авдеева.





Представители регионального фронта капитального ремонта и городские власти провели прямую линию и ответили на наболевшие вопросы красноярцев. Они касались в основном выбора подрядных организаций, которые выполняют ремонты, льгот для пенсионеров, а также процесса приёмки. Объёмы работ, по словам экспертов, растут: в 2016 году отремонтировали 241 дом, в этом году должны сдать не менее полутысячи."Собираемость у нас по итогам первого полугодия 2017 года - 86 процентов, новые дома по сегодняшнему законодательству обязаны вносить взносы через 8 месяцев после того, как дом попал в региональную программу и она была опубликована с датой приватизации", - пояснила генеральный директор Регионального фонда капитального ремонта Нина Авдеева.







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