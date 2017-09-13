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НОВОСТИ | Экономика





13.09.17 08:41 В Красноярске начал работу международный конгресс металлургов



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Участники конференции из Швейцарии, Объединённых Арабских Эмиратов, Америки, России - всего представлены 25 государств. Красноярск традиционно проводит значимый металлургический форум "Цветные металлы и минералы" благодаря своему промышленному потенциалу.

"98% всего объёма металлов платиновой группы России производится в Красноярске; с запуском уже второго алюминиевого завода более 30% первичного алюминия", - отметил министр промышленности, энергетики и торговли Красноярского края Анатолий Цыкалов.

"Русал" - организатор конгресса - инвестирует в развитие новых видов продукции высокого передела. Алюминиевые мосты, самолёты, автомобили - отрасль укрепляет свои позиции. Поэтому в "Русале" создали новый институт лёгких металлов и технологий. Одно из перспективных направлений - технология 3D-печати из алюминия. Она позволит решать задачи, когда только литьём уже не обойтись.

"Его цель - создание сверхпрочных и сверхлёгких материалов. Тренд потребления новых материалов - это автомобилестроение. Сейчас повсеместно все компании мира переходят на алюминий", - пояснил технический директор ОК "Русал" Виктор Манн.

Сейчас более 60% электролизёров КрАЗа перевели на новую технологию - "ЭкоСодерберг", благодаря которой возрастает эффективность и сокращается объём выбросов в атмосферу. Одним из главных проектов остаётся создание безуглеродной технологии производства алюминия с использованием инертных анодов. Эти и многие другие направления специалисты будут обсуждать на конгрессе до 15 сентября.


Владимир БОГОМОЛОВ
АРХИВ 
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