НОВОСТИ | Экономика













13.09.17 08:41 В Красноярске начал работу международный конгресс металлургов





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"98% всего объёма металлов платиновой группы России производится в Красноярске; с запуском уже второго алюминиевого завода более 30% первичного алюминия", - отметил министр промышленности, энергетики и торговли Красноярского края Анатолий Цыкалов.



"Русал" - организатор конгресса - инвестирует в развитие новых видов продукции высокого передела. Алюминиевые мосты, самолёты, автомобили - отрасль укрепляет свои позиции. Поэтому в "Русале" создали новый институт лёгких металлов и технологий. Одно из перспективных направлений - технология 3D-печати из алюминия. Она позволит решать задачи, когда только литьём уже не обойтись.



"Его цель - создание сверхпрочных и сверхлёгких материалов. Тренд потребления новых материалов - это автомобилестроение. Сейчас повсеместно все компании мира переходят на алюминий", - пояснил технический директор ОК "Русал" Виктор Манн.



Сейчас более 60% электролизёров КрАЗа перевели на новую технологию - "ЭкоСодерберг", благодаря которой возрастает эффективность и сокращается объём выбросов в атмосферу. Одним из главных проектов остаётся создание безуглеродной технологии производства алюминия с использованием инертных анодов. Эти и многие другие направления специалисты будут обсуждать на конгрессе до 15 сентября.





Участники конференции из Швейцарии, Объединённых Арабских Эмиратов, Америки, России - всего представлены 25 государств. Красноярск традиционно проводит значимый металлургический форум "Цветные металлы и минералы" благодаря своему промышленному потенциалу."98% всего объёма металлов платиновой группы России производится в Красноярске; с запуском уже второго алюминиевого завода более 30% первичного алюминия", - отметил министр промышленности, энергетики и торговли Красноярского края Анатолий Цыкалов."Русал" - организатор конгресса - инвестирует в развитие новых видов продукции высокого передела. Алюминиевые мосты, самолёты, автомобили - отрасль укрепляет свои позиции. Поэтому в "Русале" создали новый институт лёгких металлов и технологий. Одно из перспективных направлений - технология 3D-печати из алюминия. Она позволит решать задачи, когда только литьём уже не обойтись."Его цель - создание сверхпрочных и сверхлёгких материалов. Тренд потребления новых материалов - это автомобилестроение. Сейчас повсеместно все компании мира переходят на алюминий", - пояснил технический директор ОК "Русал" Виктор Манн.Сейчас более 60% электролизёров КрАЗа перевели на новую технологию - "ЭкоСодерберг", благодаря которой возрастает эффективность и сокращается объём выбросов в атмосферу. Одним из главных проектов остаётся создание безуглеродной технологии производства алюминия с использованием инертных анодов. Эти и многие другие направления специалисты будут обсуждать на конгрессе до 15 сентября. Владимир БОГОМОЛОВ











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