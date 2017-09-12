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12.09.17 17:33 Волна сообщений о минировании зданий докатилась до Красноярска



Фото
Фото: VK.com/kraschp

Срочная эвакуация. До Красноярска докатилась волна сообщений о минировании зданий. Сегодня после трёх часов дня посетители стали экстренно покидать торговые центры, которые расположены в разных районах Красноярска. Примерно в это же время эвакуация началась и для сотрудников администрации города. Есть сообщения об эвакуации людей из автовокзала и аэропорта.

Это не учения, это реальность. По предварительной информации, в полицию поступили звонки о минировании и возможных терактах. Сейчас сотрудники полиции обследуют здания. Отметим, что накануне нечто подобное проводили в Магадане, Челябинске, Перми, Южно-Сахалинске, Владивостоке, Уфе и других городах России. В соцсетях уже появилась версия о том, что это чья-то злая шутка. К слову, за заведомо ложное сообщение о возможном взрыве нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.

В эти минуты комментарии о происходящем в городе готовят представители силовых структур. Есть информация, что уже появились подозреваемые, которых разыскивают. Все подробности в вечернем выпуске "Вестей" в 20:45.









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