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12.09.17 20:48 Представители МВД и ФСБ прокомментировали сообщения о ложных минированиях





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Напомним, 12 сентября в Красноярске, Норильске и Зеленогорске поступило 25 звонков о



Владимир Юрченко, руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Красноярскому краю: "Каждое здание проверяется, по возможности кинологом, задействованы все собаки кинологической службы в Красноярске, Зеленогорске. Сейчас оперативники выясняют личности звонивших, потому что на данный момент звонки продолжаются".



Марина Моисеева, представитель пресс-службы управления ФСБ России по Красноярскому краю: "Реальной подоплёки под ними нет. Как правило, цель таких сообщений и лиц, их организующих - дестабилизировать работу ведомств, правоохранительных структур, посеять панику среди населения. Стоит отметить, что раскрываемость данного рода преступлений, составляет практически 100%. Поэтому непонятно, на что рассчитывают лица, сеющие панику таким образом".











Краевая полиция продолжает проверку по факту звонков о ложном минировании в регионе, после чего будет принято решение о возбуждении уголовного дела по статье "заведомо ложное сообщение об акте терроризма". По ней нарушителям грозит до 7 лет лишения свободы.Напомним, 12 сентября в Красноярске, Норильске и Зеленогорске поступило 25 звонков о минировании торговых центров, автовокзала, аэропорта. На проверку были задействованы все службы, эвакуированы сотни людей."Каждое здание проверяется, по возможности кинологом, задействованы все собаки кинологической службы в Красноярске, Зеленогорске. Сейчас оперативники выясняют личности звонивших, потому что на данный момент звонки продолжаются"."Реальной подоплёки под ними нет. Как правило, цель таких сообщений и лиц, их организующих - дестабилизировать работу ведомств, правоохранительных структур, посеять панику среди населения. Стоит отметить, что раскрываемость данного рода преступлений, составляет практически 100%. Поэтому непонятно, на что рассчитывают лица, сеющие панику таким образом".







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