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13.09.17 08:43 У воспитанников детского дома №1 появился собственный спорткомплекс



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Во дворе детского дома №1 в Красноярске теперь новый спортивный комплекс. Назвали его в честь футбольного клуба "Тотем" - его воспитанники дважды становились чемпионами мира по футболу. При этом тренировались победители то на поле под открытым небом, то ютились в арендованных помещениях. Пока талант детей не заметил президент страны. По поручению Владимира Путина команде подарили спорткомплекс, его построили в рекордные сроки - за пять месяцев. Внутри тренажёный и гимнастический залы, раздевалки, и конечно, площадка для игры.

Вот она - новая святая святых клуба "Тотем": светлый, просторный, с берёзовым паркетом. Здесь теперь можно проводить соревнования даже международного уровня. Все многочисленные кубки уже переехали в стены комплекса. А вот главные виновники торжества - дети - новую обитель видят впервые. Говорят "спасибо" главам государства и региона за новый зал.

"Для ребят это была новость, они первый раз это увидели. Мы не сильно просили, просто Владимир Владимирович понял, что для сибирских условий поле это поле, а нужен какой-то прекрасный зал", - рассказал президент футбольного клуба "Тотем" Сергей Горбунов.

Открывает комплекс зам. руководителя администрации губернатора Сергей Ладыженко. Возведение здания контролировал глава региона Виктор Толоконский. "Здесь будут заниматься ребята из футбольного клуба "Тотем", воспитанники детского дома, детско-юношеских спортивных школ Красноярска. И мы уверены, что ребята, занимаясь здесь, на профессиональной и качественной базе, смогут и дальше радовать нас спортивными успехами", - подчеркнул зам. руководителя администрации губернатора Красноярского края Сергей Ладыженко.

А у детей сегодня двойной праздник - не только новый спортзал, но и возможность увидеть кубок чемпионата мира по футболу FIFA. Больше 6 кг чистого золота - главная футбольная награда планеты и предел мечтаний каждого мальчишки. Обновили зал сегодня же в дружеском матче с футболистами "Енисея". А бороться за новые победы на мировых юношеских чемпионатах "Тотем" будет следующим летом.


Анастасия ЦЫГАНКОВА
АРХИВ 
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