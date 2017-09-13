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13.09.17 08:55 Бойцы военно-патриотических клубов края прошли посвящение в десантники





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"Когда смотрел в окно, было страшно, но я переборол страх и прыгнул. Да и выбора не было. В полёте ощущал всю красоту России и все эти виды - поле, церковь, это было круто!", - поделился боец военно-патриотического клуба "Гвардия" Никита Черников.



"Слёт патриотов" прошёл под эгидой минобороны России и Центрального совета ДОСААФ. На протяжении трёх дней бойцы военно-патриотических клубов края в полевых условиях отрабатывали азы боевых искусств, учились вязать морские узлы, а также соревновались в исторической викторине, всего их ждали 45 испытаний.



"Разведка патриотов" - это такая игра военно-тактическая, которая включает пять локаций. По сумме определяется лучшая команда. Вчера мы закончили в половине первого ночи", - рассказал председатель оргкомитета "Слёта патриотов-2017" Олег Калугин.



В конце сборов ребята получат не только массу эмоций, победитель заберёт кубок, его специально изготовил кузнец.





Примерка парашюта, короткое напутствие от инструктора - и в самолёт. Сегодня небеса покорили 150 новоиспечённых десантников. Большинству парашютистов не исполнилось и 16 лет, но несмотря на столь юный возраст, прыгать в небесную бездну с высоты почти 900 метров не испугался никто."Когда смотрел в окно, было страшно, но я переборол страх и прыгнул. Да и выбора не было. В полёте ощущал всю красоту России и все эти виды - поле, церковь, это было круто!", - поделился боец военно-патриотического клуба "Гвардия" Никита Черников."Слёт патриотов" прошёл под эгидой минобороны России и Центрального совета ДОСААФ. На протяжении трёх дней бойцы военно-патриотических клубов края в полевых условиях отрабатывали азы боевых искусств, учились вязать морские узлы, а также соревновались в исторической викторине, всего их ждали 45 испытаний."Разведка патриотов" - это такая игра военно-тактическая, которая включает пять локаций. По сумме определяется лучшая команда. Вчера мы закончили в половине первого ночи", - рассказал председатель оргкомитета "Слёта патриотов-2017" Олег Калугин.В конце сборов ребята получат не только массу эмоций, победитель заберёт кубок, его специально изготовил кузнец. Владислав ТАМОШАУСКАС

















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