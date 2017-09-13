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В поисках чистого неба
|13.09.17 20:52 "В поисках чистого неба": похолодание и НМУ
Дождь и западный ветер. Это идеальная погода для чистого воздуха. Штиль, при котором объявляют режим неблагоприятных метеоусловий, в Красноярске в этом году был в течение 35 дней. Меньше всего таких дней было в 2009 году, максимальный период отмечался в 2015.
"Год от года ситуация меняется. Здесь нельзя никакую тенденцию выделить. А поскольку в ближайшее время дождливый период продолжится, каких-либо резких скачков загрязнения мы не ожидаем", - пояснила ведущий специалист гидрометцентра по взаимодействию со СМИ Оксана Сальникова.
То есть неблагоприятные метеоусловния, при которых буквально нечем дышать, не зависят от времени года. Хотя, безусловно, с понижением температуры воздуха включаются дополнительные факторы. Владельцы автомобилей, которых после завершения отпусков на дорогах Красноярска стало больше, начинают ставить свой транспорт на прогрев, а в частном секторе уже топят печи. Это значит, в приземном слое атмосферы, на уровне человеческого роста, увеличивается содержание бензопирена и оксида азота. И эти факторы, вместе с похолоданием, так как иммунитет слабеет, пагубно влияют на здоровье человека.
"Это влияет в первую очередь на дыхательную систему. Повреждения лёгочной ткани вызывают развитие хронических лёгочных заболеваний, аллергических заболеваний", - пояснила заведующая лечебно-диагностическим отделением краевой больницы, пульмонолог Елена Пучко.
Витамины, обильное питьё, спорт - это то, что традиционно советуют медики. А ещё хороши комнатные растения. Днём они выделяют кислород.
Елена АЛИШЕВЕЦ
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