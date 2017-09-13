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13.09.17 17:45 К началу отопительного сезона в Красноярске всё готово





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"Открываем задвижку, начинается заполнение внутридомовой системы. Как правило, происходит завоздушивание стояков. Поэтому здесь ещё порядка 2-3 недель на окончательный запуск всего жилого фонда", - пояснила директор управляющей компании "Жилфонд" Наталья Жавнова.



Также стало известно, что вопрос с трубопроводом на улице Волочаевской решён. Напомним, там на пути строительства теплотрассы встал частный дом. Его хозяйка не может договориться с администрацией Красноярска о сумме компенсации, поэтому снести жилище нельзя. Заложниками конфликта стали жители Октябрьского и Железнодорожного районов - всего 150 тысяч человек могли остаться без отопления. Трубопровод пустили в обход.



"У нас всё готово. Сети промываются, заполняются и готовы к отопительному сезону. Теплосеть по Волочаевской, 10 собрана, заизолирована, закрыта лотками", - сообщил директор ОАО "Красноярская теплотранспортная компания" Сергей Иванов.





Ресурсоснабжающие организации, коммунальщики и управляющие компании Красноярска готовы и ждут старта отопительного сезона. Об этом рассказали представители городских служб. На ТЭЦ-1 и 3 запас топлива выше запланированных объёмов, на ТЭЦ-2 количество угля будет доведено до нормы уже в конце сентября. Сейчас завершены работы по ремонту основных магистральных тепловых сетей города, всего до октября отремонтируют около 13 километров труб. Напомним, для начала отопительного сезона необходимо, чтобы среднесуточная температура +8 градусов продержалась в течение пяти дней подряд. Первыми тепло получат медицинские и социальные учреждения, и уже потом жилой фонд."Открываем задвижку, начинается заполнение внутридомовой системы. Как правило, происходит завоздушивание стояков. Поэтому здесь ещё порядка 2-3 недель на окончательный запуск всего жилого фонда", - пояснила директор управляющей компании "Жилфонд" Наталья Жавнова.Также стало известно, что вопрос с трубопроводом на улице Волочаевской решён. Напомним, там на пути строительства теплотрассы встал частный дом. Его хозяйка не может договориться с администрацией Красноярска о сумме компенсации, поэтому снести жилище нельзя. Заложниками конфликта стали жители Октябрьского и Железнодорожного районов - всего 150 тысяч человек могли остаться без отопления. Трубопровод пустили в обход."У нас всё готово. Сети промываются, заполняются и готовы к отопительному сезону. Теплосеть по Волочаевской, 10 собрана, заизолирована, закрыта лотками", - сообщил директор ОАО "Красноярская теплотранспортная компания" Сергей Иванов.







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