НОВОСТИ













13.09.17 17:40 Прокуратура выявила нарушения в декларациях депутатов Емельяновского райсовета





Фото



Секретность объяснили боязнью утечки своих персональных данных. После четырёх часов прений решили никого не лишать мандатов. Якобы нарушения незначительные - кто-то забыл указать старый банковский счёт, кто-то гараж. К слову, за подобное нарушение ранее они исключили из своих рядов коллегу.



"На данной сессии произошла иная интерпретация закона, которая не должна быть. Если предоставлены неполные недостоверные сведения, по закону о противодействии коррупции иной ответственности депутата, кроме досрочного прекращения полномочий, не имеется", - пояснил прокурор Емельяновского района Александр Иванов.



Почему в районном совете действуют двойные стандарты, его председатель Нина Самохвалова объяснить не смогла. Сейчас прокуратура будет изучать материалы по итогам экстренной сессии. Если прокурор найдёт нарушения федерального законодательства, будет обращаться в суд.



К слову, подобные ситуации были в красноярском горсовете и Берёзовском районе. Там прокуратура также выявила у народных избранников много недостоверных деклараций. Но полномочий лишились единицы.





Год назад Емельяновский райсовет уже был в центре внимания. Депутаты лишили сами себя права отправлять чиновникам запросы, что противоречит предназначению народных представителей во власти. Теперь новый скандал - прокурор района нашёл нарушения в декларациях у 18 народных избранников из 23-х и потребовал лишить нарушителей мандатов. Судьбу своих полномочий народные избранники сегодня решали за закрытыми дверями.Секретность объяснили боязнью утечки своих персональных данных. После четырёх часов прений решили никого не лишать мандатов. Якобы нарушения незначительные - кто-то забыл указать старый банковский счёт, кто-то гараж. К слову, за подобное нарушение ранее они исключили из своих рядов коллегу."На данной сессии произошла иная интерпретация закона, которая не должна быть. Если предоставлены неполные недостоверные сведения, по закону о противодействии коррупции иной ответственности депутата, кроме досрочного прекращения полномочий, не имеется", - пояснил прокурор Емельяновского района Александр Иванов.Почему в районном совете действуют двойные стандарты, его председатель Нина Самохвалова объяснить не смогла. Сейчас прокуратура будет изучать материалы по итогам экстренной сессии. Если прокурор найдёт нарушения федерального законодательства, будет обращаться в суд.К слову, подобные ситуации были в красноярском горсовете и Берёзовском районе. Там прокуратура также выявила у народных избранников много недостоверных деклараций. Но полномочий лишились единицы. Роман РЫКОВ

















АРХИВ

р е к л а м а п р о г р а м м ы













