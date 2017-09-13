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13.09.17 17:43 В суде Хакасии началось рассмотрение дела о ДТП, в котором погибли четыре красноярки



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Уголовное дело о ДТП, в котором на трассе под Кемерово погибли четыре красноярки, начали рассматривать в суде Хакасии. Напомним, в апреле 2016 года участницы байкерского клуба "Всадница" из краевого центра отправились в Кемеровскую область на фестиваль. По дороге их машину протаранил внедорожник местного экс-начальника ГИБДД области Юрия Мовшина. По версии следствия, Мовшин выехал на встречную полосу для обгона не по правилам, более того, двигался с превышением скорости.

Спустя полтора года состоялось первое заседание суда. Рассмотрение скандального дела идёт в Абакане, что обеспечивает непредвзятость судей. Экс-начальнику ГИБДД грозит до 7 лет лишения свободы. Защищают Мовшина четыре адвоката. Подсудимый свою вину не признаёт.

"В том обвинении, что ему предъявляют, он себя виновным не признал. Технически очень сложный процесс. Экспертиз много, они противоречивые, поэтому предстоит большая работа, прежде всего с точки зрения технической оченки экспертиз", - сказал адвокат подсудимого Ю.Мовшина Николай Ворошилов.
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