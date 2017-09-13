Состоялось очередное заседание по делу о сносе дома в красноярском микрорайоне Николаевка. Было решено привлечь в качестве третьей стороны администрацию города, района, краевое управление дорог и другие ведомства. "Вести" неоднократно рассказывали, ради строительства развязки у четвёртого моста рабочие варварским способом выселили жильцов: пока их не было, дом снесли. Хотя согласно закону люди ещё имели время на переезд. Под завалами похоронили даже маленьких щенят.
Истцы ведут дело сами, без адвоката, из-за этого процесс затягивается. А жить им сейчас приходится в обычном дачном домике, который купили на оставшиеся деньги.