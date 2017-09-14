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14.09.17 10:55 В Дудинке начинаются праздничные мероприятия к 350-летию города





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Для горожан выступят творческие коллективы Дудинки и Норильска, затем горожане примут участие в самом массовом исполнение песни за Северным полярным кругом, тем самым смогут установить рекорд России. С концертом выступит красноярская группа "Яхонт", вокально-инструментальный ансамбль из Казани "Волга-Волга" и молодёжная группа "Пицца". Завершится трёхдневное празднование юбилейным фейерверком.







Обширную праздничную программу приготовили к 350-летнему юбилею Дудинки. Праздновать северяне начнут сегодня, однако основные мероприятия пройдут 16 сентября. Запланированы различные ярмарки и фестивали, а также открытие нового художественного этнического комплекса "Таймырская Ойкумена".Для горожан выступят творческие коллективы Дудинки и Норильска, затем горожане примут участие в самом массовом исполнение песни за Северным полярным кругом, тем самым смогут установить рекорд России. С концертом выступит красноярская группа "Яхонт", вокально-инструментальный ансамбль из Казани "Волга-Волга" и молодёжная группа "Пицца". Завершится трёхдневное празднование юбилейным фейерверком.







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