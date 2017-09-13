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НОВОСТИ | Общество





13.09.17 20:55 Павлу Стефановичу Федирко - 85 лет



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Свой юбилей Павел Стефанович празднует в Большом концертном зале, который когда-то появился благодаря Федирко. А ещё оперный театр, институт искусств, симфонический оркестр. Он умел рисковать. И риск оправдывался. Например, когда Красноярску стал необходим новый аэропорт.

"Лимитов и денег союзное правительство не давало, потому что тогда строились аэропорты в столицах двух союзных республик. Павел Стефанович на свой страх и риск начал работать с предприятиями. Но чудом в республиках строители планы не выполнили, благодаря этому появилась строчка и лимиты для Красноярска", - рассказал заместитель председателя Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Клешко.

В Норильск он приехал из Краснодарского края. Начинал мастером на заводе. В 40 лет стал самым молодым в СССР первым секретарём крайкома КПСС. 15 лет руководил краем. За это время начали работать десятки предприятий: Крастяжмаш, Минусинский электротехнический комплекс, Ачинский НПЗ, Берёзовский угольный разрез.

"Он на самом деле был очень крупной фигурой. Он от рождения наделён стратегическим мышлением", - отметил заведующий отделом науки и учебных заведений крайкома КПСС (1980-1985 гг.) Всеволод Севастьянов.

В эпоху Федирко население Красноярска увеличилось на 240 тысяч. Такого в истории больше никогда не было. "То, что мы сделали по Красноярску, я считаю, это первая стадия его развития была. Когда я приезжаю в Красноярск, я радуюсь, поскольку он так активно развивается, что трудно сравнить с другим городом", - говорит первый секретарь крайкома КПСС (1972-1987 гг.) Павел Федирко.

Это интервью записано сегодня. В фойе БКЗ - выставка "Край моей судьбы". Именно так называются мемуары Павла Стефановича. Павел Федирко сегодня награждён почётным знаком края - за вклад в развитие региона. Зал приветствовал юбиляра стоя. Ему - 85.


Елена АЛИШЕВЕЦ
АРХИВ 
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