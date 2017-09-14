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14.09.17 08:56 По Красноярску прокатилась волна обысков после задержания высокопоставленных полицейских





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Следователи наведывались в дом задержанного Андрея Абаковского. Также обыски прошли в гостиничном комплексе "Ривьера" - там, по информации следствия, проводились коррупционные встречи. К слову, уже известно, что задержанных по этому делу может быть гораздо больше.





По Красноярску прокатилась волна обысков после громкого задержания двух высокопоставленных красноярских полицейских - заместителя начальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции, а также оперуполномоченного уголовного розыска - за взятку в 4 миллиона они обещали более лёгкую статью подозреваемым в тяжком преступлении. Задержали оборотней в погонах с поличным сотрудники ФСБ и отдела собственной безопасности краевого МВД. Возбуждено уголовное дело.Следователи наведывались в дом задержанного Андрея Абаковского. Также обыски прошли в гостиничном комплексе "Ривьера" - там, по информации следствия, проводились коррупционные встречи. К слову, уже известно, что задержанных по этому делу может быть гораздо больше.







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