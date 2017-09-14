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| НОВОСТИ | Общество
|14.09.17 11:40 Отопительный сезон в Красноярске стартует 18 сентября
В понедельник в Красноярске дадут старт отопительному сезону. Горячая вода в трубы начнёт поступать в полночь 18 сентября, а уже завтра начнут подключать социальные объекты: школы, детские сады, больницы. Об этом глава города Эдхам Акбулатов заявил на совещании по подготовке к отопительному сезону. Коммунальные организации, министерства образования и здравоохранения отчитались о полной готовности.
Подробности в следующем выпуске "Вести. Красноярск" в 17:40.
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