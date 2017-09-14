НОВОСТИ | Общество













14.09.17 11:41 В Северо-Енисейске выпал снег





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Добавим, что в Красноярске пока таких "зимних" осадков ждать не стоит. По прогнозу синоптиков, уже к началу следующей недели воздух днём будет прогреваться до +17оС. Правда, к следующим выходным столбики термометров ночью всё же могут упасть почти до ноля.







Заморозки всё ближе подступают к Красноярску. Сегодня ночью снег выпал уже в Северо-Енисейске - посёлок городского типа находится севернее краевого центра на 500 километров.Добавим, что в Красноярске пока таких "зимних" осадков ждать не стоит. По прогнозу синоптиков, уже к началу следующей недели воздух днём будет прогреваться до +17С. Правда, к следующим выходным столбики термометров ночью всё же могут упасть почти до ноля.







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