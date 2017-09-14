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14.09.17 11:42 Строительство новой теплотрассы у 4-го моста завершили в срок





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"Теплотрасса уже стоит на циркуляции, под давлением, как только мэр подпишет, мы сразу же подадим тепло. Когда будет приказ, ТСЖ начнут открывать свои задвижки", - пояснил заместитель директора по развитию КТК Юрий Кулик.







В Красноярске у четвёртого моста закончили строить участок новой теплотрассы. Трубы прокладывали в створе Волочаевской, в районе будущей развязки. "Вести" рассказывали, во время работ возникали проблемы - соседние участки местных жителей засыпали землёй. Администрация Красноярска даже вводила режим угрозы ЧС из-за остановки строительства. Но опасения оказались преждевременными: тепло уже готовы подать к жилым домам."Теплотрасса уже стоит на циркуляции, под давлением, как только мэр подпишет, мы сразу же подадим тепло. Когда будет приказ, ТСЖ начнут открывать свои задвижки", - пояснил заместитель директора по развитию КТК Юрий Кулик.







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