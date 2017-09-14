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14.09.17 17:48 В Ачинском районе медведь забрался в дачный посёлок





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В Красноярском крае медведи продолжают выходить к населённым пунктам. На этот раз хищника заметила местная жительница в районе платформы Тимохино в Ачинском районе. По словам женщины, медведь забрался на её дачный участок и разорил ульи. Садовод отметила, что зверь прошёлся и по другим огородам. В полиции сообщили: по заявлению жителей сотрудники выезжали на место и обследовали территорию, но косолапого не обнаружили.













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