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Наводнение в Красноярске

14.09.17 17:16 Красноярцам выплатили 4 млн. рублей в качестве компенсаций за подтопленные ливнем дома



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Пострадавшим от потопа красноярцам раздали 4 миллиона рублей, сообщил руководитель департамента городского хозяйства Игорь Титенков. По его словам, материальная помощь оказана 38 семьям, оказавшимся в зоне затопления после дождей 20 августа.

4 миллиона - это общая сумма выплаченных компенсаций. Частные дома, которые были затоплены канализационными стоками, решено расселить. Их точное количество ещё устанавливается. Добавим, департамент горхозяйства уже определил 40 участков, где необходимо дополнительное строительство ливневой канализации. Вскоре полный список участков будет озвучен мэру.








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