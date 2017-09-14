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14.09.17 17:43 Работникам культуры повысят зарплату



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Анжелика Васильевна уже 30 лет работает в библиотеке. За это время стала директором. Помнит времена, когда зарплату получали бартером или не получали вообще; этот период, к счастью, остался далеко позади. Анжелика Васильевна оказалась в числе десяти тысяч работников учреждений культуры Красноярского края, которым повышают оплату труда.

"Высокий уровень зарплаты позволяет гордиться своей профессией и тем местом, которые ты занимаешь и служишь обществу. Поэтому если библиотекарю начинают выравнивать зарплату со средней по экономике, это мотивирует его на то, чтобы ещё качественнее развивать библиотечную деятельность", - отметила директор краевой молодёжной библиотеки Анжелика Трофимова.

Речь идёт не только о библиотеках: музейщики, театралы, методисты - их работа растёт в цене согласно майским указам президента. На эти цели из краевого бюджета выделено более миллиарда рублей. "Частично состоялось повышение зарплаты с 1 июня. Это первая часть в отрасли культуры, основному персоналу на 3450 рублей - это соответствующая выплата из краевого бюджета. Будет и вторая часть повышения заработной платы - с 1 сентября", - сообщил министр финансов Красноярского края Владимир Бахарь.

Оклад вырастет на 50 процентов. Это позволит сбалансировать гарантированную часть со стимулирующей. До конца года зарплата работников культуры должна выйти на уровень средней по краю. "У нас средняя зарплата основного и административно-управленческого персонала была на уровне 22 с небольшим тысяч. По итогам 17 года это будет более 32 тысяч рублей. Мне кажется, что это очень достойный результат", - подчеркнула министр культуры Красноярского края Елена Мироненко.

Повышение произошло впервые за последние несколько лет. Среди главных целей - вывести на новый уровень не только благосостояние работников, но и всю культуру края в целом. Чем выше зарплата у работника культуры, тем выше ответственность за свою профессию. А значит, качество услуг, которые оказывают жителям Красноярского края, будет расти. Проще говоря, ходить в библиотеки, музеи, театры станет намного приятнее.


Владимир БОГОМОЛОВ
АРХИВ 
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