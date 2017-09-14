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14.09.17 17:41 В Красноярске задержали насильника несовершеннолетних





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Долгое время мужчина прятался от следствия в Хакасии. Для конспирации даже отрастил бороду и усы. Кстати, в марте он на машине сбил полицейского, скрываясь от стражей закона. Насильника подозревают в совершении 12-ти преступлений против молодых девушек.



"Они квалифицируются по статье 131 - изнасилование, насильственные действия сексуального характера, развратные действия. Также он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьёй 318 - применение насилия к представителю власти", - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Красноярскому краю Ольга Шаманская.











В Красноярске задержали серийного насильника, известного как "педофил с косичкой". Напомним, 40-летний мужчина знакомился с несовершеннолетними девушками вблизи лицеев и училищ. Своим жертвам предлагал убраться в его квартире за тысячу рублей. В помещении и совершал насилие. Педофилу удавалось скрываться, пока его не задержали бойцы Росгвардии.Долгое время мужчина прятался от следствия в Хакасии. Для конспирации даже отрастил бороду и усы. Кстати, в марте он на машине сбил полицейского, скрываясь от стражей закона. Насильника подозревают в совершении 12-ти преступлений против молодых девушек."Они квалифицируются по статье 131 - изнасилование, насильственные действия сексуального характера, развратные действия. Также он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьёй 318 - применение насилия к представителю власти", - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Красноярскому краю Ольга Шаманская.







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