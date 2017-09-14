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НОВОСТИ | Общество





14.09.17 20:53 Иностранцы, получившие российское гражданство, приняли Присягу гражданина РФ



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Все эти десять человек приехали в Красноярск из разных стран бывшего СССР. Уроженец Белоруссии Иван Кобзик ждал российского гражданства целых 17 лет. Он первым в Красноярском крае присягает на верность России. 50 слов присяги означают, что все претенденты приняли гражданство России добровольно и осознанно. Руслан и Валерия Хамдамовы приехали в Россию из Ташкента всей семьёй.

"Это очень волнующее событие для меня, для моей семьи; сейчас полностью перевернётся наша жизнь: всё, к чему мы стремились, наконец-то достигнуто", - говорит гражданин России Руслан Хамдамов.

"Мы родились в Советском Союзе, раньше было всё общее и в один прекрасный момент нас просто разделили. Поэтому сейчас это логическое завершение: программа переселения дала нам возможность приехать сюда, и не просто приехать, а стать полноценными гражданами Российской Федерации", - добавляет гражданка России Валерия Хамдамова.

Приносить присягу должны будут иностранцы, которые намерены стать гражданами России, если им уже исполнилось 18 лет. Причём если обещание нарушат - автоматически лишаются гражданства. "С 1 сентября 2017 года ещё одним основанием к аннулированию решения о гражданстве будет осуждение российского гражданина, принятого в гражданство, за экстремизм и терроризм", - пояснила начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Красноярскому краю Зоя Грудина.

1 сентября церемония присяги стала обязательной - только после неё может быть выдан российский паспорт. Кроме этих десяти новых граждан России, во всём регионе присягу приняли ещё 59 человек. А всего в Красноярском крае решения о гражданстве Российской Федерации ожидают более 300 человек из самых разных стран мира.


Дмитрий БЫЗОВ
АРХИВ 
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