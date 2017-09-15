НОВОСТИ | Общество













15.09.17 08:48 Дома для погорельцев из посёлка Стрелка до сих пор не построены





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"Привезли пиломатериал, который шёл на черновые полы. Он весь гнилой, с грибком, прелый. И его понабили, замазали септиком, и всё. Это же туфта всё", - сетует пострадавшая от пожара Галина Михайловна.



"Почему эти дома стоят без крыш? Тут везде уже окна ставят, так бросьте силы, сделайте крыши, пусть сохнут эти дома, пусть обдуваются. Вы посмотрите, что делается! Сейчас после дождей сырые дома обошьют и что будет?!", - негодует пострадавшая от пожара Сания Волкова.



Контролирующие органы, несмотря на накалённую обстановку, невозмутимо заявляют, что работы идут по плану. "Идём по графику, но погода внесла свои коррективы в производство работ. Достаточно влажно, нужен период в 3-5 дней, чтобы бетон набрал прочность, и будем эти работы продолжать. Потому что, несмотря на сжатые сроки, вопрос качества выполняемых работ для нас на первом месте", - подчеркнул зам. генерального директора Красноярского краевого фонда жилищного строительства Андрей Попов.



Виктор Толоконский прокомментировал ситуацию в Стрелке уже на борту вертолёта.

"Очевидно, что резервы для организации более качественного строительства были.

Я извинился перед людьми, которые ждут эти дома. Попросил ещё три недели, сделаем всё возможное, чтобы в эти сроки уложиться", - сказал губернатор.



В первую очередь за помощью губернатор обратился к крупным строительным организациям, чтобы привлечь дополнительную рабочую силу. Также выделят дополнительные средства на устранение последствий дождя. Дома будут сдавать один за другим, по мере готовности. И если некоторые семьи в скором времени, возможно, и отпразднуют новоселье, то когда переезд ждёт тех, у чьих домов ещё даже септик не вкопан, большой вопрос.





Жёстко глава региона отчитывает чиновников и строителей в посёлке Стрелка. По планам здесь уже сегодня должны стоять больше 40 новых домов для пострадавших от майского пожара. Тогда огненный шторм оставил более 200 человек без крыши над головой. Людям обещали: к 15 сентября будет новое жильё. Но церемонию вручения долгожданных ключей придётся отменять - к жизни дома до сих пор непригодны. Юрий Целинко каждый день с грустью обходит свои будущие владения. Почвы здесь болотистые. Без правильной ливнёвки после дождя вся стройка превратилась в озеро. В нём плавают и дома и строительный материал."Привезли пиломатериал, который шёл на черновые полы. Он весь гнилой, с грибком, прелый. И его понабили, замазали септиком, и всё. Это же туфта всё", - сетует пострадавшая от пожара Галина Михайловна."Почему эти дома стоят без крыш? Тут везде уже окна ставят, так бросьте силы, сделайте крыши, пусть сохнут эти дома, пусть обдуваются. Вы посмотрите, что делается! Сейчас после дождей сырые дома обошьют и что будет?!", - негодует пострадавшая от пожара Сания Волкова.Контролирующие органы, несмотря на накалённую обстановку, невозмутимо заявляют, что работы идут по плану. "Идём по графику, но погода внесла свои коррективы в производство работ. Достаточно влажно, нужен период в 3-5 дней, чтобы бетон набрал прочность, и будем эти работы продолжать. Потому что, несмотря на сжатые сроки, вопрос качества выполняемых работ для нас на первом месте", - подчеркнул зам. генерального директора Красноярского краевого фонда жилищного строительства Андрей Попов.Виктор Толоконский прокомментировал ситуацию в Стрелке уже на борту вертолёта."Очевидно, что резервы для организации более качественного строительства были.Я извинился перед людьми, которые ждут эти дома. Попросил ещё три недели, сделаем всё возможное, чтобы в эти сроки уложиться", - сказал губернатор.В первую очередь за помощью губернатор обратился к крупным строительным организациям, чтобы привлечь дополнительную рабочую силу. Также выделят дополнительные средства на устранение последствий дождя. Дома будут сдавать один за другим, по мере готовности. И если некоторые семьи в скором времени, возможно, и отпразднуют новоселье, то когда переезд ждёт тех, у чьих домов ещё даже септик не вкопан, большой вопрос. Анастасия ЦЫГАНКОВА

















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