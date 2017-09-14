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14.09.17 20:45 В Красноярске продолжаются обыски по делу о полицейских-взяточниках





Напомним, масштабные обыски в рамках громкого уголовного дела начались накануне. Оперативники побывали в домах задержанных и в гостиничном комплексе "Ривьера" - там, по информации следствия, проходили встречи и делили грязные деньги. К слову, правоохранители предполагают, что в регионе действовала целая ОПГ в погонах и задержанных вскоре может быть гораздо больше. По нашим данным, это около 10 человек.





В рабочем кабинете заместителя начальника полиции краевого МВД Эдуарда Хавабу прошли обыски. Следователи подозревают, что высокопоставленный полицейский причастен к коррупционным делам ранее задержанных с крупной взяткой . Напомним, это замначальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции и оперуполномоченный уголовного розыска. За 4 миллиона они обещали более лёгкую статью подозреваемым в тяжком преступлении.Напомним, масштабные обыски в рамках громкого уголовного дела начались накануне. Оперативники побывали в домах задержанных и в гостиничном комплексе "Ривьера" - там, по информации следствия, проходили встречи и делили грязные деньги. К слову, правоохранители предполагают, что в регионе действовала целая ОПГ в погонах и задержанных вскоре может быть гораздо больше. По нашим данным, это около 10 человек.







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