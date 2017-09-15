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|15.09.17 09:00 Звонки о ложном минировании поступали из-за рубежа
Звонки о ложном минировании поступали из-за рубежа. К ним причастны террористы запрещённого в России ИГИЛ, сообщает РИА Новости. Личности уже установлены, их объявят в международный розыск. Они используют шифрованную переписку и IP-телефонию.
Напомним, 12 сентября в Красноярске, Норильске и Зеленогорске поступило 25 звонков о ложном минировании торговых центров, аэропорта, автовокзала. Ни одно сообщение не подтвердилось.
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