НОВОСТИ | Общество













15.09.17 11:42 РТРС приступила к заключительному этапу цифровизации региона





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"В настоящее время проводятся работы именно по регионализации, чтобы зритель имел возможность смотреть местные программы. В течение 2,5 месяцев мы эту работу планируем завершить", - пояснил директор филиала РТРС Красноярский КРТПЦ Сергей Мальцев.







Программа "Вести. Красноярск" в цифровом качестве скоро будет доступна жителям всего края. В регионе построено более 100 антенн, которые уже сегодня принимают качественный сигнал со спутника. Остался последний этап - включить региональные врезки в телеканалы первого мультиплекса. В связи с этим иногда из цифрового эфира будет пропадать программа "Вести. Красноярск". Это касается только тех телезрителей, которые смотрят нас через цифровую приставку или по телевизору с передатчиком DVB-T2."В настоящее время проводятся работы именно по регионализации, чтобы зритель имел возможность смотреть местные программы. В течение 2,5 месяцев мы эту работу планируем завершить", - пояснил директор филиала РТРС Красноярский КРТПЦ Сергей Мальцев.











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