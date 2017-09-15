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15.09.17 11:36 Центр Красноярска и 4-й мост встали в огромную пробку





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Стоять можно было часами. Водители общались через сервис "Яндекс. Пробки", признавались "в любви" Акбулатову и Пимашкову, предлагали подать в суд на мэрию и даже назвать эту пробку в честь главы города. И красноярцев можно понять, ведь гигантский затор явно спровоцирован ремонтом в центре. Бетонные блоки перекрывают две полосы из трёх на улице Диктатуры пролетариата, а ведь именно сюда идёт весь транспортный поток с 4 моста и правобережья. И самое удивительное - никаких ремонтных работ здесь сейчас не ведётся. Разобраться с этой загадкой предстоит городской администрации.





Красноярские автомобилисты встали в многокилометровые заторы. Сегодня около 9 часов утра сервис "Яндекс. Пробки" показывал 8 баллов. Стояли на Шахтёров, Брянской, Металлургов, транспортный коллапс случился на Свободном и Копылова. Не менее шести ДТП произошло в утренние часы. Но больше всего удивила обстановка возле 4-го моста - там пробка растянулась с правого берега, начиная от станции Енисей, через всю переправу, затем Дубровинского до Диктатуры пролетариата.Стоять можно было часами. Водители общались через сервис "Яндекс. Пробки", признавались "в любви" Акбулатову и Пимашкову, предлагали подать в суд на мэрию и даже назвать эту пробку в честь главы города. И красноярцев можно понять, ведь гигантский затор явно спровоцирован ремонтом в центре. Бетонные блоки перекрывают две полосы из трёх на улице Диктатуры пролетариата, а ведь именно сюда идёт весь транспортный поток с 4 моста и правобережья. И самое удивительное - никаких ремонтных работ здесь сейчас не ведётся. Разобраться с этой загадкой предстоит городской администрации. Владимир ЖАРИНОВ













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