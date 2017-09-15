НОВОСТИ | Общество













15.09.17 17:41 Красноярск попал топ-15 самых грязных территорий России





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Министр также добавил, что до конца года будет сформирован реестр объектов так называемого "накопленного экологического ущерба", чтобы по федеральной программе начать ликвидацию экологических бедствий.







Красноярск попал в топ-15 максимально загрязнённых территорий России. Об этом рассказал министр природы страны Сергей Донской. Мониторинг объёмов загрязнений ведёт Росгидромет. В чёрном списке также оказался Норильск.Министр также добавил, что до конца года будет сформирован реестр объектов так называемого "накопленного экологического ущерба", чтобы по федеральной программе начать ликвидацию экологических бедствий.







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