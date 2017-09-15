ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Смотреть вечерний выпуск
АВТОРСКИЕ ФИЛЬМЫ:
Смотреть
РАДИО РОССИИ. КРАСНОЯРСК:
Архив программ
ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ:
Смотреть выпуски
ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК:
Новый сайт программы

ГТРК "КРАСНОЯРСК"
О компании
Техническое оснащение
Команда
Заслуги и награды
Контакты и координаты
Новости компании
Спецпроекты
Пресса о нас
Рекламодателю
Студия звукозаписи
Говорит и показывает КРАСНОЯРСК
ПРЯМОЙ ЭФИР
"Маяк" в Красноярске
"Радио России". Красноярск
О КАНАЛАХ
Россия-1. Красноярск
Россия-24. Красноярск
Радио России. Красноярск
Маяк. Красноярск
Интернет-вещание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смотреть выпуски "Вестей"
Слушать программы "Радио России"
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
Россия 1
Маяк
Радио России
Анонсы, промо

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ
Красноярск  
Красноярский край  
Органы власти  
Экономика  
Наука и образование  
Культура  

НОВОСТИ | Общество





15.09.17 15:02 В Красноярске с аншлагом прошёл концерт скрипача Виктора Третьякова



Фото
Концерт Виктора Третьякова и Натальи Лихопой - точка золотого сечения красноярского фестиваля "Азия-Сибирь-Европа". Организаторы называют его центральным. Открывает программу "Кончертоне" Моцарта, пьеса впервые исполняется на сцене красноярской филармонии.

Сопровождение скрипичному дуэту обеспечил красноярский камерный оркестр под руководством дирижёра Михаила Бенюмова. Гости вечера услышали концерт Баха, "Размышление" Чайковского и Пять пьес Шостаковича. Музыканты продемонстрировали виртуозную технику, трепетную и эмоциональную манеру исполнения.

Первый концерт Виктора Третьякова в Красноярске за последние 10 лет вызвал небывалый ажиотаж. В зале не было ни одного свободного места, зрители даже стояли в проходах и слушали, затаив дыхание. Виктор Третьяков - народный артист СССР и почётный гражданин Красноярска. Сейчас живёт в Германии, гастролирует с концертами по всему миру. Многие годы является профессором Московской консерватории и Кёльнской высшей школы музыки.

"Без преувеличения написано, что Виктор Третьяков - это символ русской скрипичной школы. И сегодня для нашего красноярского камерного оркестра это настоящий праздник. Потому что это большая честь и очень большая ответственность - выступать на одной сцене с артистами такого масштаба", - отметила директор фестиваля "Азия-Сибирь-Европа" Лариса Маркосьян.

Виктор Третьяков неоднократно руководил работой жюри Международного конкурса имени Чайковского, а теперь дал своё согласие возглавить и красноярский проект. В следующем году в краевом центре организуют первый международный конкурс скрипачей, который назвали в честь нашего прославленного земляка.


Вероника УСКОВА
АРХИВ 
р е к л а м а
п р о г р а м м ы
Смотреть вечерний выпуск
Все новости дня
События недели
Вести FM
Маяк в Красноярске
Радио России. Красноярск
Авторские фильмы


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.