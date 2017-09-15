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15.09.17 15:02 В Красноярске с аншлагом прошёл концерт скрипача Виктора Третьякова





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Сопровождение скрипичному дуэту обеспечил красноярский камерный оркестр под руководством дирижёра Михаила Бенюмова. Гости вечера услышали концерт Баха, "Размышление" Чайковского и Пять пьес Шостаковича. Музыканты продемонстрировали виртуозную технику, трепетную и эмоциональную манеру исполнения.



Первый концерт Виктора Третьякова в Красноярске за последние 10 лет вызвал небывалый ажиотаж. В зале не было ни одного свободного места, зрители даже стояли в проходах и слушали, затаив дыхание. Виктор Третьяков - народный артист СССР и почётный гражданин Красноярска. Сейчас живёт в Германии, гастролирует с концертами по всему миру. Многие годы является профессором Московской консерватории и Кёльнской высшей школы музыки.



"Без преувеличения написано, что Виктор Третьяков - это символ русской скрипичной школы. И сегодня для нашего красноярского камерного оркестра это настоящий праздник. Потому что это большая честь и очень большая ответственность - выступать на одной сцене с артистами такого масштаба", - отметила директор фестиваля "Азия-Сибирь-Европа" Лариса Маркосьян.



Виктор Третьяков неоднократно руководил работой жюри Международного конкурса имени Чайковского, а теперь дал своё согласие возглавить и красноярский проект. В следующем году в краевом центре организуют первый





Концерт Виктора Третьякова и Натальи Лихопой - точка золотого сечения красноярского фестиваля "Азия-Сибирь-Европа". Организаторы называют его центральным. Открывает программу "Кончертоне" Моцарта, пьеса впервые исполняется на сцене красноярской филармонии.Сопровождение скрипичному дуэту обеспечил красноярский камерный оркестр под руководством дирижёра Михаила Бенюмова. Гости вечера услышали концерт Баха, "Размышление" Чайковского и Пять пьес Шостаковича. Музыканты продемонстрировали виртуозную технику, трепетную и эмоциональную манеру исполнения.Первый концерт Виктора Третьякова в Красноярске за последние 10 лет вызвал небывалый ажиотаж. В зале не было ни одного свободного места, зрители даже стояли в проходах и слушали, затаив дыхание. Виктор Третьяков - народный артист СССР и почётный гражданин Красноярска. Сейчас живёт в Германии, гастролирует с концертами по всему миру. Многие годы является профессором Московской консерватории и Кёльнской высшей школы музыки."Без преувеличения написано, что Виктор Третьяков - это символ русской скрипичной школы. И сегодня для нашего красноярского камерного оркестра это настоящий праздник. Потому что это большая честь и очень большая ответственность - выступать на одной сцене с артистами такого масштаба", - отметила директор фестиваля "Азия-Сибирь-Европа" Лариса Маркосьян.Виктор Третьяков неоднократно руководил работой жюри Международного конкурса имени Чайковского, а теперь дал своё согласие возглавить и красноярский проект. В следующем году в краевом центре организуют первый международный конкурс скрипачей , который назвали в честь нашего прославленного земляка. Вероника УСКОВА











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