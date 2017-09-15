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НОВОСТИ | Общество





15.09.17 17:43 В Красноярске началась осенняя высадка деревьев



Фото
Стройка новой школы в микрорайоне Иннокентьевский ещё не завершена, а по периметру уже высаживают деревья. За забором, чтобы техника не повредила саженцы. Зелёная изгородь из яблони сибирской, боярышника и клёна. Они засухо-морозо-дымо-газоустойчивые, не алергенные. Сейчас им пять лет, ещё через пять станут полноценными деревьями.

"Деревья подбирали, чтобы они были нарядные весной, летом, осенью и зимой. Каждая порода имеет интересный окрас в различное время года, интересную форму стволов", - рассказала Агроном МП "УЗС" Наталья Ковальчук.

Здесь высадят 400 деревьев. Но с запросами Красноярска по экологической программе существующим питомникам справляться всё тяжелее. Поэтому в районе улицы Башиловская в рамках частно-муниципального партнёрства открывается ещё один - на 30 гектаров. Он расположился в санитарной зоне крупных и малых предприятий.

"Мы находимся на старте проекта. Сегодня порядка 6-8 компаний выйдут на работу. В пятницу-субботу на следующей неделе ещё компании планируют выйти. И всё это закончится большим проектом; рассчитываю, что здесь появится новая дорога", - пояснил руководитель Советского района Красноярска Владислав Логинов.

Ранее объезд занимала несанкционированная свалка. За сутки отсюда уже вывезли примерно полтысячи кубометров мусора, и работы продолжаются. Одновременно идёт рекультивация земли и высадка акации для укрепления почвы. Питомник рассчитан на 30 тысяч саженцев в год, выращенных с помощью в том числе и зарубежных технологий.

"Эти растения будут 100% приживаемыми, минимизируют затраты на уход за собой и будут очень хорошего качества", - пояснила агроном Ирина Степанова.

Климат меняется, и специалисты не исключают появления в промзоне оранжереи, где будет проходить изучение и научная работа над экзотическими растениями и опытными образцами, которые затем появятся на улицах мегаполиса.


Вадим КУЛИКОВ
АРХИВ 
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