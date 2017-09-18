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18.09.17 09:34 Зеленогорского отца-экстремала приговорили к исправительным работам



Фото
Нерадивому отцу, который несколько раз рисковал жизнью дочери, вынесли приговор. "Вести. Красноярск" рассказывали о жителе Зеленогорска, который выкладывал фото и видео, где он то на большой скорости катает двухлетнюю девочку на окне машины, то держит её за ногу на краю многоэтажки.

Авантюристу вменялось неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетней, ему грозило до трёх лет лишения свободы. В итоге приговор суда - 300 часов исправительных работ. Подсудимый уже заявил, что обжаловать решение суда не будет.








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