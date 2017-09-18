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18.09.17 11:41 Красноярский край - лидер по числу серийных автопьяниц





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По статистике, пьяными автомобиль водят чаще всего мужчины от 30 до 49 лет без постоянного дохода. Реальный срок в колонии из них получают единицы. Чаще всего суд приговаривает их к обязательным работам или штрафу.







Красноярский край стал лидером по количеству пьяных рецидивистов за рулём. Статистику составила генпрокуратура. По их данным, только за первое полугодие 2017-го было заведено более 1900 уголовных дел на красноярцев, которые сели за руль пьяными повторно. Такого количества злостных нарушителей нет ни в одном другом регионе России.По статистике, пьяными автомобиль водят чаще всего мужчины от 30 до 49 лет без постоянного дохода. Реальный срок в колонии из них получают единицы. Чаще всего суд приговаривает их к обязательным работам или штрафу.











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