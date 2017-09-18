НОВОСТИ | Общество













18.09.17 11:43 В Красноярске начался отопительный сезон





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"На этой неделе в четверг горячие линии пройдут в администрациях районов, в пятницу - в департаменте горхозяйства, и на следующей неделе горячую линию проведет глава города. До 27 сентября текущего года тепло должно поступить потребителям", - пояснил заместитель руководителя департамента горхозяйства Красноярска Александр Матвиевский.







В Красноярске начали подачу тепла во все жилые дома. 15 сентября задвижки открыли в социальных объектах. По данным департамента горхозяйства, во всех школах, больницах, детских садах батареи уже горячие. Сейчас тепло поступает в квартиры. Специалисты просят несколько дней, чтобы всё отладить. Если тепло не дойдёт к 21 сентября - можно будет звонить на горячую линию в администрацию."На этой неделе в четверг горячие линии пройдут в администрациях районов, в пятницу - в департаменте горхозяйства, и на следующей неделе горячую линию проведет глава города. До 27 сентября текущего года тепло должно поступить потребителям", - пояснил заместитель руководителя департамента горхозяйства Красноярска Александр Матвиевский.













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