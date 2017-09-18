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18.09.17 11:46 В Красноярске прошёл конкурс на самый большой овощ





Фото Фото: Krasfair.ru



Красноярцы вырастили тыкву весом более 36 килограммов. Конкурс на самый большой овощ прошёл в краевом центре. Среди фаворитов конкурса оказались капуста весом более 12 килограммов и кабачок - более 11-ти.



Безоговорочным победителем стала гигантская тыква, она превзошла даже победителя прошлого года: в 2016 жёлтый овощ-чемпион весил на 8 килограммов меньше.







Красноярцы вырастили тыкву весом более 36 килограммов. Конкурс на самый большой овощ прошёл в краевом центре. Среди фаворитов конкурса оказались капуста весом более 12 килограммов и кабачок - более 11-ти.Безоговорочным победителем стала гигантская тыква, она превзошла даже победителя прошлого года: в 2016 жёлтый овощ-чемпион весил на 8 килограммов меньше.











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